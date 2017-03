Booms duo pakt gouden acro plak in Portugal

Boom - Jonas Raus (16) en Lounyss Britselkadine (9) hebben hun eerste gouden plak in het acrogym op zak. Die behaalden ze in Porto (Portugal) op hun eerste buitenlandse wedstrijd.

Jonas Raus en Lounyss Britselkadine wonen beiden in Boom en zijn aangesloten bij de turnvereniging 'Volharding Boom'. De club heeft al een hele traditie in het acro opgebouwd en scoort hiermee regelmatig op allerlei wedstrijden. Jonas Raus kende nochtans een late roeping in deze sport. "Ik ben nog maar 5 jaar geleden begonnen aan acrogym. Daarvoor was ik een fervent zwemmer. Ik vind dat ook een zeer toffe sport, maar wat saai en ik zocht meer uitdaging. Na een proefles hier bij Volharding, nu vijf jaar geleden, koos ik niet voor het toestelturnen maar voor acro", vertelt Jonas Raus. De zeven jaar jongere Lounyss is nu 2,5 jaar bij de acro opleiding bij Volharding en sloot zich toen aan omdat zijn oudere zus al bij Volharding turnde.

Beiden zijn het er roerend over eens dat hun succes op hun eerste buitenlandse wedstrijd naar meer smaakt. "Na de voorbereiding en de kwalificatie mochten we op zondag aan de finale deelnemen. "Het gaat om een opgelegde oefening, waar we bijna het hele jaar hebben op getraind, inclusief op andere wedstrijden", zegt Lounyss. Jonas voegt er aan toe dat ze eerst niet echt hun ogen konden geloven toen hun punten door de jury op het scorebord werden gezet. "Daarmee wonnen we van kandidaten uit Nederland, Portugal, Engeland en nog twee andere Belgische clubs", zegt hij. Het smaakt naar meer en ze bereiden zich nu volop voor op de wedstrijd in Nederland eind mei. "Daar kunnen we internationaal naar bevestiging zoeken", zeggen ze enthousiast.