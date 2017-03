Nieuw signalisatieplan verbetert bereikbaarheid centrum

Boom - Het nieuw signalisatieplan dat de gemeente liet opmaken is nu in volle uitvoering. Na het plaatsen van de signalisatie voor auto's en vrachtwagens volgen er nog specifieke borden voor fiets- en voetgangers.

Het uitgangspunt voor dit nieuwe plan is de bereikbaarheid van het centrum verbeteren. Naar aanleiding van een mobiliteitsanalyse van de bestaande situatie is een aantal maatregelen uitgewerkt. "Het autoverkeer wordt daarbij verwezen naar de centrumparkings waar, afhankelijk van de locatie, een goedkoper parkeertarief zal gelden dan in de centrumstraten. Wie dus in de gemeente komt winkelen of werken, kan parkeren op een van deze handige parkings die allemaal in een straal van minder dan 500 m rond het centrum van de gemeente liggen", legt Dany Bosteels (Open VLD) schepen van mobiliteit uit.

Enkele basisprincipes werden toegepast als volgt. De centrumparkings zijn verdeeld in twee zones of clusters Oost en West. Afhankelijk van waar u komt volgt u de Oost of de West-route. Deze zijn niet via het centrum verbonden maar lopen er rond. Tot de zone Oost behoren de parkings: Bassinstraat, Pachterslei, Varkensmarkt, Brandpunt en Hollezijp en tot de zone West de parkings Station, Kil en Kaai.

"Het vrachtverkeer wordt uit het centrum geweerd en omgeleid via een route voor vrachtverkeer zoals opgenomen in het intergemeentelijk mobiliteitsplan voor de Rupelstreek. Ook de signalisatie voor vrachtverkeer is daarop aangepast zodat vrachtwagens vanuit industrieterrein Krekelenberg, de Emiel Vanderveldestraat niet meer kunnen inrijden, tenzij voor laden en lossen. Alle vrachtwagens worden afgeleid via ‘banaan’ naar N 177 en A12. Naast de huidige nieuwe signalisatie komt er aansluitend begin april ook nog speciale signalisatie voor de voetgangers en fietsers.

