Gemeente dreigt met proces tegen Boom één

Boom - Het eerste inbreidingsproject om het Handelscentrum nieuw leven in te blazen blijft voor gerommel zorgen tussen meerderheid en Boom één. De gemeente dreigt nu met een proces.

In de laatste gemeenteraad bracht Boom één het verhaal over het bouwproject van Goed Wonen.Rupelstreek in de Blauwstraat (61-65) waar beneden een Argenta kantoor komt en erboven vijf sociale appartementen. Volgens Boom één haar cijfers waren die overdreven duur te noemen en bovendien kloeg de oppositiepartij aan dat de gemeente 150.000 euro ging geven om dit bouwproject te laten slagen. Patrick Marnef (Boom één) noemde schepen Dany Bosteels (Open VLD) in de gemeenteraad een leugenaar omdat de schepen aangaf dat het dossier niet rond was en de cijfers die Boom één hanteerden al lang achterhaald waren. “We hebben hen een open brief namens onze partij gestuurd en vragen een verontschuldiging", zegt Dany Bosteels namens Open VLD. "Het is niet leuk als een goed project wordt afgekraakt met pure nonsens en desinformatie. We vragen ons af of van dit soort oppositiespelletjes de Bomenaar beter wordt, wat ze nochtans beweren. Ze gebruiken cijfers uit een lopend dossier dat nu pas is afgerond, je kan je hier bovendien vragen stellen over de gevolgde deontologische code”, zegt Nicole Schreppers voorzitter van de bouwmaatschappij Goed Wonen.Rupelstreek.

Concreet zeiden Peter De Ridder en Parick Marnef van Boom één in de gemeenteraad dat een appartement met twee slaapkamers er 228.572 euro zou kosten en het kleinste appartement met een slaapkamer nog 151.619 euro. “Dat is pure nonsens. De juiste cijfers zijn respectievelijk 183.022 euro en 120.000 euro voor deze appartementen”, zegt Frank Maeremans, directeur van Goed Wonen.Rupelstreek.

Het Boomse gemeentebestuur startte in deze legislatuur het plan om oude en leegstaande winkelpanden op te kopen, ze samen te voegen en terug op de markt aan te bieden onder de vorm van ruimere handelspanden en wonen in het handelscentrum. Het is de sociale bouwmaatschappij Goed Wonen.Rupelstreek die de panden opkoopt ism. het Autonoom Gemeente Bedrijf Boom Plus.