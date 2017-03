Opendeur en initiatie bij Boom tennis

Boom - De Koninklijke Boom Tennis Club vzw houdt, bij de opening van haar terreinen voor het nieuwe zomerseizoen, een opendeur - initiatiedag op zaterdag 25 maart.

U kan dan gratis kennismaken met de tennissport in het Boomse Park, ingang via Acacialaan. Alle niet-leden vanaf 4 jaar jong zijn welkom tussen 14u en 17u. U kan zich van kinderen tot volwassenen ter plaatse inschrijven voor een initiatie les onder de begeleiding van een gediplomeerde trainer. Zo kan u kennismaken met de tennisbasisslagen en met specifiek op tennis gerichte coördinatie oefeningen. Sportieve kledij en aangepast schoeisel is gewenst en tennisracket en ballen zijn niet nodig, de club stelt ze ter beschikking. U krijgt die dag info over het clubleven en is er de mogelijkheid om in te schrijven voor Start 2 tennislessen, Tennis Fun lessen voor gevorderden, zomerlessen en stages.http://www.tennisclubboom.be