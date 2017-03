Twee concerten 'In Blaesveltse velden' volledig uitverkocht of 400 toeschouwers

Willebroek - Volgend weekend kan u het unieke concert 'In Blaesveltse velden' bijwonen, gebracht door de KF De Vrienden van 't Recht in de Amandus kerk, tenminste als u nu al een kaartje heeft.

Met dit speciale concert knoopt de fanfare De Vrienden van 't Recht in samenwerking met de Oud-Strijdersbond Blaasveld en het CC De Ster, terug aan met een vroegere traditie. "Na wat vergaderen wilden we dit concert in het teken zetten van de herdenkingsperiode rond WOI of de periode 1914-1918. Na opzoekingswerk kwamen we bij de handgeschreven nota's uit van die tijd van pastoor Franciscus Rumoldus Anthonis en zuster Maria Stanislas van de orde 'Dochters van Maria'", legt Theresia Simkens uit.

Deze originele teksten uit de dagboeken van deze geestelijken worden tijdens het concert verwoord door respectievelijk Jan Willems (pastoor) en Anne De Decker (non), zij zorgen meteen voor de gesproken rode draad in het concertverhaal. Omdat de organisatoren het wel wat grootser zagen dan een gewoon concert, is er gekozen voor een onderhoudende mengelmoes van het gesproken woord, live muziek en zang, dit alles onder een professionele belichting en regie. Die is in handen van Tin Schaerlaecken en Mieke Van Dyck.

Dat een en ander leeft in wat de inwoners nog steeds 'hun dorp Blaasveld' noemen, is duidelijk met de kaartverkoop. Niet alleen staan heel wat Blaasveldenaren letterlijk in de schijnwerpers tijdens het 80 minuten durende concert, maar is de kerk ook twee keer uitverkocht op zaterdag 11 en zondag 12 maart. "Wie nog een ticket wenst is er aan voor de moeite. Twee keer een volle Amanduskerk of 400 toeschouwers. Bij een gewoon concert komen we net niet aan de 100 toeschouwers."