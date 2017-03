Twee nieuwe 'winkelpanden' kiezen locatie buiten het handelscentrum

Willebroek - In het weekend gaan twee nieuwe winkel(tje)s open in Willebroek. Ze bieden handtassen en thee aan. Opvallend is dat ze allebei zeer kleinschalig te werk gaan en hun koopwaar niet aanbieden in het handelscentrum.

In de Weerstanderslaan 4, in het hart van een relatief nieuwe residentiële woonwijk 'Meerhof', opent de geboren en getogen Willebroekse Margit Peeters (45) vandaag, wat ze zelf haar 'mini-shop' noemt. U kan er bij Cheap-Chique terecht voor handtassen, accessoires als geldbeugels en sjaaltjes, juwelen, maar ook homedeco-producten, allemaal kwaliteit voor weinig geld kan u er vinden in haar winkel van goed tien vierkante meter groot.

"Ik ga er prat op dat ik van niemand afhang, zelf inkoop en het aantal stuks beperkt hou". Dat ze niet in het handelscentrum haar winkel opent heeft met de huurprijzen te maken."Ik was eerst gestart met een webshop en met thuisverkoop in de living waarna ook feestmarkten, braderijen en Lady's Nights volgden", zegt ze. Dat blijft ze ook doen, maar het is nu tijd voor haar volgende stap.

Thee-tasting

De andere winkel bevindt zich in de Groenelaan 14. Anouschka Delcambe (38) is afkomstig uit Antwerpen, maar woont al tien jaar in de kanaalgemeente. "We waren op zoek naar een pand dat en praktijk/winkel en wonen mogelijk maakt. Dat hebben we hier gevonden. Het is duidelijk dat wanneer je niet in het handelscentrum zit, je de mensen moet overtuigen eens langs te komen...mensen moeten me vinden", zegt ze.

Ze geeft wel aan dat wanneer de winkel goed draait, ze overweegt alsnog een winkel in het handelscentrum te openen. Haar praktijk voetreflexologie en pedicure loopt al, maar daar gaat ze nu thee-tastings aan toevoegen. "Ik wil er alles aan doen om mensen zich goed te laten voelen. Wat de thee betreft ga ik voor biologisch, puur natuur en fair trade, onder meer met Or-tea. Ook heb ik vruchtendranken in de aanbieding. Hier gaat het om pure gedroogde vruchten 'Lombardia'."

Anouschka is er van overtuigd dat de thee-tastings in de smaak zullen vallen. Om alles te introduceren en u met de mogelijkheden te laten kennis maken, doet ze mee op 18 maart mee met de verwendagen. "Dan sta ik met een tentje tussen andere handelaars in het centrum".

http://www.cheapchique.be en http://www.pedicurewillebroek.be