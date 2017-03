Vredesbrug terug in gebruik

Willebroek - De Vredesbrug over het zeekanaal Brussel-Schelde in het centrum van Willebroek liet het woensdagnamiddag omstreeks 17u afweten. Bij de bediening vanop afstand van de Vredesbrug deed zich een probleem voor aan de elektronische sturing van dit als monument geklasseerde kunstwerk. Intussen is het euvel opgelost.

Technici van W&Z gingen onmiddellijk ter plaatse om de oorzaak van het probleem op te sporen en op te lossen. In nauwe samenspraak met burgemeester Eddy Bevers (N-VA) en de lokale politie Mechelen-Willebroek werden maatregelen genomen om het drukke wegverkeer om te leiden via de Ringbrug (N16) en Brielenbrug in Tisselt. De brug werd dan op een veilige manier neergelaten zodat het wegverkeer er terug over kon. Voor de scheepvaart werd een noodbediening ingevoerd, wat betekent dat schepen gegroepeerd en via lokale bediening de brug konden passeren. De hele nacht tot donderdag werden de herstellingswerken verdergezet. Sinds 12u donderdagmiddag kon zowel het weg- als het scheepvaartverkeer weer volledig normaal verlopen. De komende uren wordt de situatie nauwlettend opgevolgd om een eventuele herhaling van het probleem snel te kunnen aanpakken. Waterwegen en Zeekanaal NV verontschuldigt zich voor de verkeershinder naar aanleiding van de panne.