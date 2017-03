Nieuwe voetpaden in achttal straten

Boom - De gemeenteraad heeft zich akkoord verklaard om een dossier op te starten om enkele voetpaden te vernieuwen voor een geraamde kost van net geen 330.000 euro.

Het gaat om het vernieuwen van de voetpaden in een deel van de Velodroomstraat en Europastraat en het volledige voetpad in de Vredestraat en Rode Kruisstraat. "Op 3 april wordt ook al gestart met de Uitbreidingsstraat (vanaf de appartementsblokken tot net voor de schooltoegang), de Onderwijsstraat, de Dirkputstraat (één zijde tussen de nrs. 153-211) en de Steenbakkerijenstraat (één zijde). Ook de Anjerstraat komt aan de beurt", zegt schepen van openbare werken Francis Sanchez N-VA). De week nadien is er bouwverlof en liggen de werken voor een weekje stil. Op 18 april, dinsdag na Paasmaandag, wordt er verder gewerkt.