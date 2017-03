Infomoment in De Pitte

Boom - SANERING EN VERONDIEPING VAN DE KLEIPUTTEN IN TERHAGEN: INFOMOMENT 21 maart info

SANERING EN VERONDIEPING VAN DE

KLEIPUTTEN IN TERHAGEN: INFOMOMENT

Recent werd een milieu-effectenrapport (MER) ingediend

voor de sanering en verondieping van de kleiputten in

Terhagen. Dit MER werd op 3 februari ingediend en werd

volledig verklaard door de dienst MER van de provincie

Antwerpen. De ter inzagelegging (als vorm van openbaar

onderzoek) loopt van half maart tot half april en gebeurt

bij het gemeentebestuur van Rumst. Er is tevens een

infomoment voor de buurt voorzien op dinsdagavond 21

maart in congrescentrum De Pitte De Schorre in Boom.