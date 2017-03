Van kleuters tot tieners: geen verveling tijdens paasvakantie

Boom - Gedurende de paasvakantie kunnen kinderen deelnemen aan sportkampen, avonturenweek, omnisportkamp en speelpleinwerking en tieners kunnen terecht bij de SWAP-werking. Tijdig inschrijven is de boodschap.

Van 3 tot en met 7 april kunnen kinderen geboren in 2003 tot 2007 deelnemen aan de 'Avonturenweek', een organisatie van de sportregio Rivierenland. Alle dagen vinden er verschillende uitdagende activiteiten en initiaties plaats als thaiboksen, lazershooten, karabijnschieten, vlottenbouw, oriëntatielopen, kubb, squash, kajakpolo, mountainboarden, frisbee, hooogteparcours, judo, mountainbike, schermen, parkour enz. U betaalt 125 euro voor een ganse week. In de tweede week van de paasvakantie is er voor de kleuters een ganse week in de voormiddag sport en spel. Kinderen geboren in 2007 tot 2010 zijn welkom op het omni-creasportkamp. Elke voormiddag kunnen ze kiezen uit verschillende sport- en spelvormen en in de namiddag gaat u de creatieve toer op met o.a. film, knutselen, enz.. Hier kunnen slechts 16 kinderen meedoen. De kinderen geboren in 2005 tot 2007 kunnen zich uitleven op het Ominisportkamp og een hele dag sporten in de nieuwe sporthal van Braxgata op De Schorre. Voor al dezelampen moet u voor woensdag 22 maart inschrijven.

Speelpleinwerking

Verder kunnen alle kinderen van de lagere school gedurende de paasvakantie van 3 tot 14 april terecht op het speelplein voor een dag vol avontuur en speelplezier. Ze spelen in het gebouw van ’t Kersenpitje, J. Vancleemputplein, elke weekdag zijn er activiteiten van 9u tot 12u en van 13u tot 16u. ’s Middags kunnen de kinderen blijven eten en er is vooropvang vanaf 7u en naopvang tot 18u voorzien. Geen inschrijfstress bij Speelplein Boom, want u moet niet vooraf inschrijven, er dient wel een inlichtingenfiche vooraf ingevuld.

SWAP

Zet uw Playstation, Xbox of PC even in stand-by voor een SWAP-workshop...er is in de vakantieperiodes elke week een activiteit voorzien. Kom samen met een vriend(in) af naar de SWAP. Inschrijven is niet verplicht, maar om zeker te zijn van uw plaats, doet u dat best wel. Vergeet niet om een inlichtingenfiche in te laten vullen door uw ouders. Op dinsdag 4 april is er 'Slackline' (5 euro) en op vrijdag 14 april 'Comme chez SWAP', eveneens voor 5 euro. Beide activiteiten om 13u aan de schouwburg, Henri Spillemaeckersstraat 7. U gaat in groep naar de locatie waar de workshop plaats vindt.

Buitenspeeldag

Tenslotte kan u alvast woensdag 19 april met rood in uw agenda omcirkelen. Dan staat de jaarlijkse 'Buitenspeeldag' op het programma. Van 13.30u tot 17u kunnen kinderen zich uitleven op de grasvelden nabij de speeltuin in het park. Diverse springkastelen, attracties, hindernissenparcours, het panna voetbalveld en de kermisspelen staan u te wachten. Ook voor kleuters valt er heel wat te beleven. Zij kunnen komen knutselen en zich uitleven in spelletjes op hun maat. Deelname is gratis. http://www.buitenspeeldag.be, http://www.boom.be/swap-tienerwerking, http://www.speelpleinboom.be en http://sport@boom.be of 03-888.56.50.