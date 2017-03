Rupeltornado's maandag 6 maart van start

Boom - Vanaf maandag 6 maart verschijnt er wekelijks een nieuw team in het straatbeeld. Deze ploeg bestaat uit een vijftal mensen. Ze steken samen met hun begeleider de handen uit de mouwen om de straten van de gemeente vrij te houden van zwerfvuil.

Dit doen ze in nauw overleg met en ter ondersteuning van de collega’s van de technische dienst. ‘De Rupeltornado’s’ zijn zeer herkenbaar. Het initiatief is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeenten en OCMW’s van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en de welzijns- en zorgintercommunale IMSIR. Hiermee willen ze het zwerfvuil aanpakken en tegelijk de kansen verhogen op werk voor de meest kwetsbare medeburgers. Eens deze ploeg is ingeburgerd start een tweede ploeg.