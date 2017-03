Huisvesting krijgt sloopvergunning voor drie woonblokken

Boom - De drie woonblokken van Goed Wonen.Rupelstreek in de Velodroomstraat zijn het renoveren niet meer waard. De 160 appartementen of in totaal drie woonblokken, gaan tegen de vlakte. De sloopvergunning is binnen.

Nu moet de procedure worden opgestart om een aannemer aan te duiden die de sloopwerken moet uitvoeren. "Deze hele procedure moeten tegen half mei met de toewijzing aan een aannemer zijn afgerond. Ik vermoed dat de eigenlijke sloop dan na het bouwverlof kan starten", legt de directeur van Goed Wonen.Rupelstreek, Frank Maeremans uit.

De woonblokken werden in 1994 opgeleverd. Ze maakten deel uit van het project Domus Flandria waarbij de regering toen vooral aandacht had voor kwantiteit maar minder voor kwaliteit met alle gevolgen van dien. Er werden toen in Vlaanderen op korte tijd 10.000 sociale woningen gerealiseerd. Het ging toen voor Goed Wonen.Rupelstreek om de 160 appartementen in Boom en 77 in Terhagen. De renovatie die in 2012 werd onderzocht zou minstens 7,5 miljoen euro kosten voor de 237 woonentiteiten of zo'n 90.000 euro per appartement. "Bovendien kon een aantal tekortkomingen op het vlak van akoestiek en thermische isolatie niet volledig weggewerkt worden. De vroegere bewoners kregen de afgelopen jaren elders een betere woning/appartement aangeboden", zegt directeur Frank Maeremans.

De aanbesteding is recent gepubliceerd. Kandidaat-slopers kunnen hun offerte indienen voor 21 maart. Eind april kan de opdracht aan de sloper worden gegeven. Het slopen start ten vroegste tegen juni. In de planning is voorzien eerst te starten met het gebouw Velodroomstraat 42-56 met aansluitend de sloop van het gebouw Velodroomstraat 58-68 en het derde blok Velodroomstraat 126-136.

"Deze vrijgekomen ruimte sluit aan bij 'De Klamp' en valt binnen de afbakening van het klein stedelijk gebied. Bedoeling is deze gronden privé te ontwikkelen voor residentiële bebouwing", legt schepen Dany Bosteels (ruimtelijke ordening) uit.