Korting abonnementen De Lijn naar 30%

Boom - De gemeente verhoogt haar tussenkomst in de abonnementen 'De Lijn' van 25% naar 30%.

"Voor het zogeheten derdebetalersysteem trekken we jaarlijks zo ‘n 100.000 euro uit voor de tussenkomsten in de kosten voor het openbaar vervoer met De Lijn. Om dit krediet maximaal te benutten werd de evolutie van de tussenkomsten van de afgelopen jaren bestudeerd. Blijkbaar maakte maar een zeer kleine minderheid gebruik van het gratis openbaar vervoer", legt schepen Dany Bosteels (Open VLD) uit. Daarop is beslist om te stoppen met het huidige systeem voor de 60-64 jarigen maar wel de procentuele tussenkomst in de abonnementen te verhogen van 25% naar 30 %. Vanaf dit jaar moeten de 60-64 jarigen zoals iedereen hun abonnement ook gewoon rechtstreeks aanvragen bij De Lijn. De procentuele tussenkomst wordt automatisch verrekend.

Info bij de mobiliteitsambtenaar, tel.03-880.18.56. of heidi.nuyts@boom.be