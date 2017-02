Tien extra e-fietsen en 500 gratis ritten wachten op u

Boom - Met de lente in zicht organiseert het verhuurbedrijf van de elektrische fietsen een actie. Vanaf 1 maart kan u een van de twintig elektrische fietsen die het gemeentebestuur verhuurt, gratis testen.

De eerste 500 mensen die een chipkaart ophalen in het gemeentehuis, gedurende de openingsuren van de snelbalie, kunnen gratis een halve dag fietsen. U kan via de snelbalie een halve dag reserveren met uw gratis kaartje, of thuis online. Nadien steekt u de kaart in de brievenbus die aan de box hangt.

In september 2016 tekende Boom voor de primeur rond het verhuren van elektrische fietsen. Sindsdien kunnen bewoners aan het J. Van Cleemputplein en aan de Heldenplaats terecht om een of meerdere van de tien e-fietsen te huren voor een halve of een hele dag. Inmiddels zijn de aangekondigde tien fietsen geplaatst ter hoogte van het gemeentelijk park, Acacialaan aan de ingang richting tennisterreinen en staat er ook een box aan het station.