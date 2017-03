Dienst Vreemdelingen nu ook op afspraak

Willebroek - Sinds 1 maart gaat de dienst Vreemdelingen van de gemeente op woensdagnamiddag en donderdagavond op afspraak werken.

Op die manier wordt de wachttijd in het Administratief Centrum beperkt en kunnen de medewerkers van de dienst het dossier grondig voorbereiden. Op weekdagen kunnen inwoners van Willebroek ‘s morgens nog steeds zonder afspraak bij de dienst Vreemdelingen langskomen. Later wordt het ook mogelijk om uw afspraak online in te plannen. Een afspraak maken kan nu al via vreemdelingenzaken@willebroek.be of 03-866.90.17.