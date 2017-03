Nieuwe gemeenschapswachten brengt totaal op vier

Willebroek - Er zijn twee nieuwe gemeenschapswachten aan de slag. Naast de huidige gemeenschapswachten Joni en Chafik, zijn de twee nieuwe krachten Yoni en Ahmet. Momenteel gaan de nieuwe jongens samen met de anciens op pad om de kneepjes van het vak te leren kennen: om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te verhogen.

Hiervoor gaan ze dagelijks de straat op, niet alleen in het centrum, maar ook in de deelgemeenten. "We verplaatsen ons te voet of met de fiets. We maken mensen wegwijs die op zoek zijn naar hulp of informatie en vormen zo een aanspreekpunt voor de bewoners. We houden ook een oogje in het zeil tijdens de wekelijkse markt en andere Willebroekse evenementen", legt Joni uit. De gemeenschapswachten voeren ook opdrachten uit voor andere gemeentelijke diensten zoals het vaststellen van leegstand en controle op de vergunningen van broodautomaten. Daarnaast sensibiliseren ze u rond overlast in het kader van integrale veiligheid, preventie en handhaving. "Dit doen we door mensen aan te spreken en hen bewust te maken van gedrag dat niet door de beugel kan zoals hinderlijk parkeren, hondenpoep of zwerfvuil achterlaten,…"Dit jaar staan nog volgende sensibiliseringacties op de agenda: fietsgraveeracties, inbraakpreventie, zwerfvuilacties en buurt aan de beurt. Info: 03-866.91.25. of http://gemeenschapswacht@willebroek.be