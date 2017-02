Wie schrijft mee aan Rupelstreeklied?

Boom - xx

Jean Bosco Safari en alle Rupelianen kunnen meewerken

Toerisme Rupelstreek en Jean Bosco Safari schrijven samen met u aan een Rupelstreeklied. “Toerisme in de Rupelstreek zit in de lift. Inwoners zijn fier op “hun” streek en tal van verenigingen, families,… ontdekken de Rupelstreek tijdens een dagje uit; regelmatig duiken ook nieuwe streekproducten op. Hoog tijd dus om het steenbakkersverhaal, de rust van de natuur en de pracht van het erfgoed te vereeuwigen in een heus Rupelstreeklied”, zegt …..

Het moet een lied worden van iedereen. Een lied met gevoel, emoties, humor, anekdotes,…. U kan meewerken aan het Rupelstreeklied door dondedrag 9 maart om 19u naar het gemeentehuis in Boom af te zakken om samen met niemand minder dan Jean Bosco Safari te brainstormen over het gevoel van de Rupelstreek. U kan ook uiterlijk tegen 9 maart uw kernwoorden doormailen die voor u treffend zijn om de Rupelstreek weer te geven.

Klei, schep, Piet Van Aken, hondefretters, veerdienst…. het zijn maar enkele voorbeelden van woorden die aan de basis kunnen liggen van het nieuwe Rupelstreeklied.

Met de verzamelde woorden en impressies zal Jean Bosco Safari aan de slag gaan om er vervolgens een “Rupelstreek-hit” van te maken. (zie filmpje in bijlage)

De making off van het lied zal te volgen zijn op onze facebookpagina.

Tijdens de opening van het toeristisch seizoen op zondag 23 april zal het Rupelstreeklied officieel ingezongen worden.

Concreet input Rupelstreeklied

· Wat: bezorgen van kernwoorden die kenmerkend zijn voor de Rupelstreek

· Hoe?

o Kom op 9 maart om 19u naar de brainstormingsessie in het gemeentehuis van Boom, Zaal Lombaerts, Antwerpsesteenweg 44, 2850 Boom

o Mail tegen 9 maart naar karin@toerismerupelstreek.be

o Via de FB pagina ‘Rupelstreeklied”

Publieksopening Toeristisch Seizoen Rupelstreek

· Zondag 23 april 2017, 12u - 17u

· De Schorre, Vlindertent, te Boom

· Officieel inzingen van Rupelstreeklied

· Gevarieerd programma. (details volgen)

· Gratis inkom

Contact

Karin De Mulder | Toeristisch coördinator Axel Boen | Voorzitter

T 03 880 76 23 | M 0473 83 25 36 M 0475 25 15 55

E karin@toerismerupelstreek.be E axel.boen@gmail.com

W www.toerismerupelstreek.be