IE-zwembad zonder erkenning op (korte) termijn bedreigt met sluiting?

Willebroek - Het IE-zwembad 't Dolfijntje dreigt door een maatregel van Vlaams minister Jo Vandeurzen op termijn de deuren te moeten sluiten. Personeel dat verdwijnt mag niet vervangen worden.

Het IE-zwembad 't Dolfijntje is oorspronkelijk gestart als een privé-initiatief om kinderen met infantiele encefalopathie (hersenbeschadiging door tekort aan zuurstof bij de geboorte) te helpen en is na 25 jaar uitgegroeid tot een therapeutisch zwembadje voor mensen met een beperking. Initiatiefnemer Ludo Deferme (63), een van de nog vier betaalde werknemers in het zwembad verduidelijkt de nieuwe situatie voor het personeel. "Omdat wij, geen erkenning hebben, zelfs niet na 25 jaar, moesten we voor de lonen beroep doen op de VDAB. Dat gebeurde via het Gesco-statuut, bedoeld voor langdurig werklozen", legt Ludo Deferme uit.

Net voor 1 januari 2016 kreeg het zwembad 't Dolfijntje te horen dat de Gesco-projecten werden stopgezet. In de plaats daarvan werden ze overgeheveld naar het VAPH of het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. "In het besluit van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V), staat in artikel 2 "...wanneer een werknemer wegvalt om gelijk welke reden, die niet vervangen kan worden". Met andere woorden heel ons project blijkt op termijn een uitdovend karakter te hebben", zeg Ludo Deferme uit. Er wordt voorgesteld alsnog een erkenning te vragen. "Daar zijn we momenteel mee bezig, maar als we die erkenning na 25 jaar niet gekregen hebben vraag ik mij af waarom wij die nu wel zouden krijgen. Ik heb dan ook angst om op (korte) termijn mijn levenswerk zien verloren te gaan", zegt Ludo Deferme. http://www.dolfijntjewillebroek.be