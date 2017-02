27 appartementen van project Park Den Blijk bieden drie stijlen aan

Willebroek - Amanu-Invest bouwt 27 appartementen over twee woonblokken grenzend aan het park Den Blijk in Willebroek. De kopers kunnen kiezen uit drie bouwstijlen: Nordic, Classic en Urban.

Amanu-Invest bouwt niet alleen wat ze haar streeteasy-project Park den Blijk noemt, maar lanceert voor deze nieuwbouw ook een primeur. Verantwoordelijke Nele Verbist legt uit dat ze voor de inrichting van deze appartementen in de bocht van de A. Van Landeghemstraat de kopers laat kiezen uit drie stijlen.

"Het gaat om Nordic, een hedendaagse stijl met een vleugje Scandinavië of de klassiek landelijke stijl Classic of Urban een moderne strakke stijl. Elk stijlpakket is door specialisten mooi samengesteld en bevat een sfeervolle volledig ingerichte keuken en badkamer met karakteristieke vloeren en tegels", legt ze uit.

Hiermee wil de bouwpromotor de potentiële kopers een eindeloze zoektocht langs vele toonzalen voor tegels, vloeren, badkamers en keukens besparen. Blok één betreft 21 unitis met drie ingangen en evenveel liften. De tweede blok telt 6 units. Kopers hebben de keuze uit appartementen met een slaapkamer vanaf 149.500 euro tot twee slaapkamers vanaf 179.500 euro.

Op het bouwterrein staat inmiddels een verkoopunit. Op deze locatie kan u elke woensdag van 16u tot 19u op afspraak terecht.

http://www.parkdenblijk.be