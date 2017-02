GO! Atheneum Willebroek: voormiddag zonder smartphone: net (niet) de hel!

Willebroek - Een halve dag zonder smartphone. Dat was het opzet voor de derdejaarsleerlingen GO! Atheneum Willebroek op woensdagmorgen. Voor sommigen de hel, voor anderen geen probleem. Ieders 'ochtenleed' werd met een gebakje verzacht.

De derdejaars van GO! Atheneum Willebroek hielden woensdagmorgen een smartphone-loze (halve) dag. Opzet is om de jongeren bewuster te leren omgaan met hun smartphone. Het eerste lesuur werden alle smartphones per klas verzameld. Rond 12u 's middags mochten ze hun zo gemist hebbeding terug ontvangen. Uiteraard konden de leerlingen er ook voor kiezen de smartphone gewoon thuis te laten.

“Die halve dag is misschien maar een druppel op een hete plaat, maar we maken ons allemaal vast al eens zorgen over de afhankelijkheid van onze kinderen van hun geliefde telefoon”, vertelt Petra Colin, directeur van de school. “Door samen deze uitdaging aan te gaan, zullen ze hier hopelijk bewuster mee omgaan."

"Voor mij is dit de hel. Ik voel me leeg zonder GSM, ook al gebruik ik die niet, ik moet hem bij me hebben, kunnen voelen", zegt leerling Melis. Voor derdejaars Emma maakt het echt niet veel uit. "Ik gebruik hem echt niet constant en ben er dan ook niet zo door gebeten, zoals anderen die de GSM constant in de hand houden", zegt ze.

Om het leed toch een beetje te verzachten, werden de leerlingen met de speeltijd om 10.05u in de refter getrakteerd op een gebakje als beloning. Het idee voor een voormiddag zonder smartphone, kwam er naar aanleiding van een bezoek aan de toneelvoorstelling ‘Like me’, een theatervoordracht over sociale media en de rol die ze spelen in de leefwereld van jongeren. Directeur Petra Collin en leerkrachten sluiten niet uit het initiatief te verspreiden naar de hele school of over meerdere dagen.