Boom - De gemeenteraad heeft zich akkoord verklaard om een dossier op te starten om enkele voetpaden te vernieuwen voor een geraamde kost van net geen 330.000 euro.

Het gaat om het vernieuwen van de voetpaden in een deel van de Velodroomstraat en Europastraat en het volledige voetpad in de Vredestraat en Rode Kruisstraat. De schepen geeft ook aan dat eens het weer wat stabieler is de voetpaden direct worden vervangen in onder meer de Onderwijsstraat en de Steenbakkerijenstraat.