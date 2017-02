Voordeeltickets Tomorrowland afgehaald

Boom - 1500 Bomenaars in de voormiddag en evenveel Rumstenaars in de namiddag hebben zaterdag hun voordeelticket voor een van de beide weekends voor de Tomorrowland edtie 2017 betaald en meegekregen. Alles verliep naar Tomorrowland gewoonte erg vlotjes.

Wie toch even moest wachten en/of wat wou nakeuvelen kon dit in het congrescentrum De Pitte in De Schorre bij een glaasje cava, koffiekoeken en of koffie, gratis aangeboden door de Tomorrwoland-organisatie. Elly Cuypers (46) die voor de vijfde keer op rij gaat en dit jaar dochter Tinneke (18) meeneemt is alvas blij met twee weekends. Zeer tegen zijn zin moet broer Cisse nog enkele jaartjes wachten (zie foto 3).