SEMU-regeling wordt duurder

Boom - De gemeenteraad heeft een nieuwe financiële regeling goedgekeurd in het kader van de eerdere ondertekening van de licentieovereenkomst over de reproductierechten in het Deeltijds KunstOnderwijs (DKO) en de daaraan verbonden onkosten per leerling.

Het gaat om de zogenaamde SEMU-regeling die de tarieven voor elke leerling in het kader van de auteurswetgeving en auteursrechten regelt. Vorig jaar bedroeg deze bijdrage 8,90 euro voor de leerlingen met volledig inschrijvingsgeld en 5,10 euro voor de leerlingen met verminderd inschrijvingsgeld. De bedragen voor het schooljaar 2017-2018 zijn nog niet gekend. Ze zijn gekoppeld aan de index en de bijdrage voor de leerlingen zal hierdoor niet meer kostendekkend zijn. De raad van beheer van de muziekacademie heeft beslist om de tarieven voor de SEMU/administratie aan te passen: 10 euro voor de leerlingen met volledig inschrijvingsgeld en 6 euro voor de leerlingen met verminderd inschrijvingsgeld.