Noodplanners altijd beschikbaar

Boom - De Boomse gemeenteraad heeft deze samenwerkingsovereenkomst, om altijd in een noodplanner te voorzien, alvast unaniem goedgekeurd.

Sinds april 2016 heeft Boom een protocol getekend om een intergemeentelijk ambtenaar belast met de noodplanning aan te stellen voor de hiervoor samenwerkende gemeenten Boom, Niel, Schelle, Hemiksem, Rumst, Aartselaar en Duffel. Audrey Bertens is even later als ambtenaar noodplanning voor deze regio, ‘Waterkant’ aangesteld. Omdat een ambtenaar noodplanning in principe 24u/24u bereikbaar moet zijn en binnen een redelijke termijn ook ter plaatse, is het noodzakelijk om een vervanger te zoeken, wanneer dat nodig is. Daarvoor is nu aangeklopt aan de deur van de regio Klein-Brabant (Bornem, Puurs en Sint-Amands) waar de ambtenaar noodplanning Tinneke Dereymaeker is. Bedoeling is dat onder bepaalde omstandigheden ze van elkaar deze taak kunnen overnemen.