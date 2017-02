Raadsleden beslissen vergoedingen bekend te maken

Boom - De Boomse gemeenteraad heeft unaniem beslist alle politieke mandaten en vergoedingen van de raadsleden bekend te maken, of minstens ter inzage voor te leggen.

Het was gemeenteraadslid Hans Verreyt (Vlaams Belang) die in een bij hoogdringendheid toegevoegd punt vroeg, om in het kader van openbaar bestuur, transparantie te verschaffen aan de inwoners van Boom over de 'politieke' inkomsten van de raadsleden.

"Deze vraag is uiteraard niet vreemd aan de recente, terechte, verontwaardiging van heel wat burgers over de schaamteloze graaicultuur bij sommige politici en de veelheid van mandaten en vergoedingen voor politici. Daarom stel ik voor dat alle in de raad vertegenwoordigde fracties, jaarlijks ten laatste tegen de raad van juni ter kennisneming op de raad een lijst voorleggen met de cijfers en mandaten", zei Hans Verreyt.

Burgemeester Jeroen Baert gaf aan toch ook even geschrokken te zijn van de cijfers die in de pers kwamen. "In Boom loopt het natuurlijk niet zo'n vaart. Ik denk dat er niemand geen enkel probleem heeft om op deze lijst te gaan staan en alles bekend te maken", zei de burgemeester. Alle fracties stemden er hierna mee in en eind juni zal de eerste keer deze lijst worden neergelegd.