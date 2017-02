Boom één spreekt nu al van verkiezingsstunt

Boom - Oppositiepartij Boom één zegt dat het gemeentebestuur 150.000 euro belastinggeld te grabbel gooit in de strijd tegen leegstand.

Het Boomse gemeentebestuur startte in deze legislatuur het plan om oude en leegstaande winkelpanden op te kopen, ze samen te voegen en terug op de markt aan te bieden onder de vorm van ruimere handelspanden en wonen in het handelscentrum. Het is de sociale bouwmaatschappij GoedWonen Rupelstreek die de panden opkoopt ism. het Autonoom Gemeente Bedrijf Boom Plus. Volgens Peter De Ridder (Boom één) is de afgelopen vijf jaar al meer dan 5 miljoen euro gespendeerd aan de aankoop van (bouwvallige) winkelpanden. “Inmiddels zit GoedWonen Rupelstreek financieel op haar tandvlees en de leegstand is niet teruggedrongen”, zegt Peter De Ridder. Concreet had hij kritiek op het eerste project Blauwstraat 61-65 waar zich een kandidaat investeerder heeft gemeld, Argenta, nu nog vooraan in de Blauwstraat gevestigd. "Na twee aanbestedingsronden door GoedWonen Rupelstreek als bouwheer bleek dat de bouw van een winkelpand en de 5 appartementen veel te duur is. Het geheel zou bijna anderhalf miljoen euro gaan kosten of ruim 180.000 euro meer dan voorzien”, zegt Peter De Ridder die samenvatte dat deze sociale appartementen duurder zijn dan privé-bouwprojecten en de koper nog minder vierkante meters krijgt. "Om het probleem op te lossen, gaat de gemeente nu 150.000 euro subsidïeren. Belastingsgeld om het blazoen op te smukken of gaat het al om een verkiezingstunt", zei De Ridder.

Schepen Bosteels sprak tegen dat de prijzen zo hoog waren. "Die prijzen waar u met goochelt zijn al lang achterhaald. Het gaat niet om 228.000 euro voor het duurste appartement maar wel om 185.000. Bovendien neemt u voor de gemakkelijkheid een loopje met de BTW. Die bedraagt voor ons bouwproject maar 6% tegenover 21% elders."