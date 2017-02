Werkzaamheden in de Appeldonkstraat

Willebroek - Tussen 20 februari en 31 maart wordt in twee fasen gewerkt in de Appeldonkstraat.

In een eerste fase, tussen 20 en 28 februari, worden de verzakkingen in de Appeldonkstraat tussen de Hoeikensstraat en de Stapelstraat aangepakt. Doorgaand verkeer tussen Boomsesteenweg en Hoeikensstraat is dan niet mogelijk. Er geldt een omleiding en plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk. Met de tweede fase, tot 31 maart, plant Eandis werken aan het leidingnet ter hoogte van het kruispunt van de Appeldonkstraat en de Hoeikensstraat. Tegelijkertijd worden de verzakkingen tussen de Callaertstraat en Boomsesteenweg hersteld. Ook dan is de Appeldonkstraat afgesloten.