Twee voorstellingen in CC De Steiger op zaterdag: Sterrenchefs presenteren 'Komen zingen'

Boom - De sterrenchefs van de Boomse academie serveren 'komen zingen' met voorstellingen voor de lagere scholen en voor families, alles in samenwerking met het CC De Steiger.

De Boomse academie pakt dit weekend uit met haar project 'Komen zingen'. Het voltallige leraarsteam werkt hieraan mee. Op vrijdag brengen ze twee voorstellingen voor de lagere scholen. Zaterdag 18 februari brengen ze twee familievoorstellingen, waar iedereen welkom is. Alle kinderen uit de samenzangklassen van de hoofdschool Boom en de filiaalgemeente Rumst/Reet werken hieraan mee.

"In de keuken van het restaurant ‘het krakende nootje’ klinkt er altijd muziek en woord. Onder de leukste melodietjes en liedjes bereidt het keukenpersoneel de lekkerste gerechten. Want met muziek lukt het koken beter. En met woorden krijgen de mooiste gerechten een naam. En wanneer de restaurantbezoekers meezingen is de dag helemaal geslaagd. Kortom 'Komen zingen' is een interactieve zangstonde voor kinderen en hun ouders/grootouders vol meezingliedjes en muzikale interactie gebracht door de leerkrachten van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord en de leerlingen AMV Boom en Reet", leggen de initiatiefnemers Tom Kets die het concept bedacht en Maarten De Splenter die instaat voor het muzikale luik of de composities en arrangementen.

In totaal staan er bijna 200 mensen op het podium. Het geheel gebeurt in nauwe samenwerking met CC de Steiger die mee tekenen voor het praktische en organisatorische luik. De twee voorstellingen op zaterdag 18 februari vinden plaats om 9.30u en 11.15u in het CC De Steiger, H. Spillemaeckersstraat 7. Tickets via CC De Steiger aan de balie van het gemeentehuis of via http://www.desteigerboom.be