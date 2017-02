Radio Rivierenland praat over asbest met Eric Jonckheere

Willebroek - Eric Jonckheere verloor 4 familieleden aan de asbestproblematiek. Hij komt zondag 12 februari speciaal uit Frankrijk om in het programma 'Kraaiennest' op Radio Rivierenland de asbestproblematiek toe te lichten.

Eric Jonckeere, piloot van beroep, komt zondag speciaal over uit Frankrijk om centrale gast te zijn in het praatprogramma 'Kraaiennest' op Radio Rivierenland, dat begint om 10u. Eric Jonckheere verloor vader en moeder, en ook nog een keer twee broers aan longvlieskanker en heeft een proces lopen tegen cementgigant Eternit. Hij is tevens co-voorzitter van Abeva, een vereniging van asbestslachtoffers. Een cameraploeg blikt het gesprek in voor een uitzending op VRT en RTBF. Interviewer van dienst bij Radio Rivierenland is Marc Van Praet. De studio van Radio Rivierenland is gevestigd in Klein-Willebroek en is te beluisteren via 104.9 fm en de life-stream op http://www.radiorivierenland.be