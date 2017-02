Boom - Fotoclub Argus verzorgt al meer dan 50 jaar projectie-avonden, waarin ze diverse onderwerpen en stijlen aan bod laten komen. Dat was afgelopen zaterdag niet anders.

De bezoekers kregen montages met historische onderwerpen oa. over Adolf Sax, maar ook de natuur met beelden uit van onder meer Yellowstone en Oeganda kwamen aan bod. Ook sport en spektakel in De Schorre, of in totaal 11 digi-reeksen, kon u bekijken in zaal 't Pertsgad. Deze Argus-ploeg leidde alles mee in goede banen.