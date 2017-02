Kerkdienst van Boomse christengemeente rechtstreeks op VRT

Boom - Op Eén wordt zondagmorgen om 10 uur de eredienst van de Boomse christengemeente rechtstreeks uitgezonden. De christengemeenschap heeft haar vaste stek in de Beukenlaan. Het bestaande gebouw is er omgebouwd tot 'evangelische kerk'.

De Evangelische Kerk in Boom is ontstaan in 1981. Na enkele andere locaties verhuisden ze voor zo'n 20 jaar naar een pand in de Bosstraat in Boom. In maart 2016 kochten ze het gebouw Beukenlaan 54 dat bij de Bomenaars jaar en dag bekend stond als de thuishaven van het PMS en kinderheil. “Onze christengemeente is met de jaren steeds verder uitgebreid. We tellen vandaag 200 leden. Daarom trokken we op zoek naar een grotere locatie en hebben dit pand gekocht, gestript en grondig verbouwd”, legt dr. Mark Paridaens uit, classicus, theoloog en tevens voorzitter van deze vzw 'Evangelische Kerk Terberghe'. Binnen rest nog de afwerking en de buitenzijde en tuin moeten in de nabije toekomst nog een grondige renovatie ondergaan.

De christengemeente Boom is een door de overheid officieel erkende protestants-evangelische kerk. Het is via de Evangelische Radio- en Televisiestichting (ERTS) dat de nodige interesse is gewekt om op VRT één deze eucharistieviering rechtstreeks uit te zenden op zondagmorgen 12 februari vanaf 10u. Daar kijken gemiddeld in Vlaanderen toch een 35.000-tal mensen naar. Het is een van de vier uit te zenden vieringen op jaarbasis die in een christengemeente in Vlaanderen plaats vinden. De christengemeente spreekt dan ook van een unieke kans om te laten zien hoe christenen van Boom en omgeving op zondag samenkomen met jongeren, gezinnen en alleenstaanden om hun geloof te vieren.

http://www.christengemeente.be