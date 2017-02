Vervang Aldi in Kapelstraat 156, vanaf woensdag 8 februari open

Boom - Vandaag opent in de Kapelstraat 156 een tijdelijke Aldi-vestiging voor de komende zes maanden. Het andere wordt verbouwd.

De Aldi-vestiging in de Kerkhofstraat 385 is voor deze Duitse keten te klein geworden. Er zijn grondige verbouwingswerken gestart. Vandaag, woensdag 8 februari, opent Aldi haar tijdelijke vestiging in de Kapelstraat 156, net voor de grens met Terhagen (Rumst). Er is speciaal hiervoor een constructie neergepoot. In principe zijn er alle producten te krijgen die Aldi tot voor kort in haar vestiging in de Kerkhofstraat ook aanbood. De openingsuren blijven ook daar dezelfde of van maandag tot en met zaterdag elke dag van 8.30u tot 19u. De beenhouwerij Renmans zal gemist worden, want die verhuist niet mee naar dit tussentijds Aldi-alternatief.

De Aldi-vestiging in de Kerkhofstraat is sinds maandag 30 januari gesloten. Na het overbrengen van de stocks zijn de werken onmiddellijk gestart. De werken zullen 5 tot 6 maanden duren of klaar zijn in augustus. Het gaat dan ook om een zeer grondige verbouwing. Zo wordt de winkelvloer met ruim 500m² van de huidige 830m² naar 1370m² uitgebreid. Om alles op een betere commerciële manier aan te bieden drong deze uitbreiding zich op. De Aldi-bezoekers zullen in Boom hun beenhouwerij Renmans moeten missen tot de heropening in augustus.