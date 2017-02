Jongste prins-(ambassadeur) carnaval van Willebroek aangesteld: Renzo De Boeck (19)

Willebroek - Renzo De Boeck (19) is door het comité van de carnavalstoet Willebroek aangekleed tot prins-ambassadeur. Hij is hiermee de jongste prins (ambassadeur) van Willebroek ooit.

Ruim twee jaar geleden werd door het comité van de carnavalstoet beslist om geen verkiezingen meer te houden tussen de verschillende kandidaten prins carnaval. "In de plaats is toen beslist om een prins-ambassadeur aan te stellen voor twee jaar. Twee jaar geleden waren er drie kandidaten: Ozdemir Serafettin, Wendy Van Dam en Constant Van Breedam. Het carnavalcomité koos voor Wendy I Van Dam. Door omstandigheden gaf Wendy na een jaar al te kennen ermee op te houden, waarna we eind vorig jaar opnieuw een oproep hebben gelanceerd. Daar kwam slechts een kandidaat uit Renzo De Boeck", legt Jan Van Lerberghe uit, voorzitter van het carnavalcomité.

Renzo De Boeck heeft zijn hele jeugdig leventje al in Willebroek gewoond. Hij volgde in het middelbaar de afdeling mechanica in het kta Willebroek. Zijn droom is zo snel mogelijk en zo veel mogelijk jeugdige Willebroekenaren terug warm te maken voor het carnaval. "In dat verband ga ik binnenkort een carnavalsbal houden, speciaal voor de jeugd van Willebroek die ik oa. via het verenigingsleven wil aanmoedigen eraan deel te nemen. Ik hoop zo dat ze de leuke sfeer en de fantastische leute dat carnaval meebrengt kunnen beleven", legt hij uit.

Renzo De Boeck werd zaterdagavond aangekleed tot prins-ambassadeur. Na een receptie op het gemeentehuis trok Renzo De Boeck en zijn gezelschap naar Annita's Pub waar werd verder gevierd. De Willebroekse carnavalstoet gaat dit jaar voor de 71ste keer uit op zondag 2 april.