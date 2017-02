Rij de pad niet plat van start

Willebroek - Als sinds 1986 wordt onder meer in de Broekstraat en Fonteinstraat in Blaasveld een afsluiting geplaatst om padden van een gewisse dood te redden. De volgende weken steken ze anders massaal de weg over naar het Broekgebied.

Inmiddels heeft de gemeente ook in drie paddentunnels onder de baan voorzien. De actie 'rij de pad niet plat' is afgelopen zaterdag weerom opgestart met het plaatsen van de afrastering. Zes personen waren aan het werk met onder andere Godelieve Smet van Natuurpunt Kern Willebroek.