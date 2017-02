Belgium’s Got Talent-winnaars Baba Yega te gast op Theater aan Twater

Boom - Het internationaal straattheater- en circusfestival van de Rupelstreek, heeft als afsluiter van haar festival Belgium’s Got Talent-winnaars Baba Yega, dé hype van het moment geboekt.

Zondag 18 juni kan u de hippe Baba Yega aan het werk zien. "In alle fierheid kunnen we melden dat Belgium’s Got Talent-winnaars Baba Yega aan het lijstje van (inter)nationale acts is toegevoegd”, zegt programmator Patrick Poppe van de organiserende vzw De Kaaimannen. “Ze zijn de hype van het moment en spelen op 20 mei hun eerste avondvullende show in Flander’s Expo. Dat ze vier weken later op zondagavond 18 juni om 19u Theater aan Twater afsluiten met de Baba Yega XL-show, of een optreden van liefst één uur, is fantastisch nieuws. Nadien blijven ze nog voor een fotosessie en meet ’n greet met hun fans voor hun knuffelend handelsmerk. Met heel veel liefde gaan we de Baba’s verwelkomen”, weet Patrick Poppe nu al.

Eerder is ook al Air Elegance uit Belgium’s Got Talent en het half-Mechels, half-Franse duo Robin Leo, de bronzen medaillewinnaars van het Festival Le Cirque de demain in Parijs, zeg maar de Olympische Spelen van het circus geboekt. Voor de twaalfde keer op rij brengt Theater aan Twater opnieuw absolute wereldtoppers naar de Kaai en Heldenplaats in Boom. De artiesten die nu al onder contract liggen komen uit alle hoeken van de wereld. Zo komt onder anderen Pogo Fred, vijftienvoudig wereldrecordhouder afgereisd of de prijswinnaars The Flying Dutchmen of Les Vitaminés. Op zaterdag is de slotact Grupo Puja: een wervelend luchtspektakel dat vooral in wereldsteden als Melbourne, Barcelona of eind december nog in Amsterdam te zien was. Dagtickets kosten voor elke dag in voorverkoop 4 euro, anders 6 euro en tot 16 jaar gratis. De toegangstickets zijn beperkt. Er zijn ook VIP-arrangementen mogelijk. http://www.kaaimannen.be