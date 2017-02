's Herenbaan volgende week hersteld

Boom - De na de winterprik toegetakelde 's Herenbaan wordt volgende week terug hersteld. Boom pleit voor een structurele aanpak en totale vernieuwing. Rumst wil niet over een nacht ijs.

Wie de laatste dagen via de 's Herenbaan is gepasseerd heeft kunnen vaststellen dat deze weg op de scheiding tussen Boom en Reet (Rumst) weerom voor heel wat problemen zorgt. Het vriesweer en de dooi heeft voor verzakkingen gezorgd en duwt her en der de klinkers op een hoopje bij elkaar. Inmiddels is er wel wat signalisatie aangebracht, maar het blijft voor de automobilisten nog stevig opletten. Het zal nog zowat tot eind volgende week duren alvorens de technische dienst van Rumst de schade aan de 's Herenbaan gaat herstellen.

Burgemeester Geert Antonio, bevoegd voor openbare werken, verduidelijkt dat de problemen nog even zullen aanslepen. De Rumstse burgemeester wil niet een snelle, maar een goede oplossing. Hij merkt ook fijntjes op dat Boom sinds enkele jaren alle vrachtwagens via de de 's Herenbaan stuurt richting A12, wat de problematiek van deze straat zeker geen goed doet.

De Boomse schepen van openbare werken Francis Sanchez zegt dat hij begin deze week de problemen al aan Rumst had gemeld. "Vorig jaar in februari heb ik met burgemeester Geert Antonio afgesproken dat het de laatste keer was dat Boom nog een euro aan herstellingen in deze straat steekt. Wij zijn al lang voorstander van een definitieve oplossing en hebben er ook geld voor gereserveerd, maar Rumst wil niet mee. Er is toen afgesproken dat indien er nog oplapwerk zich aandient, Rumst deze kosten voor haar rekening zou nemen", legt Francis Sanchez uit. Hij zegt dat het oplapwerk de gemeente Boom jaarlijks zo'n 20.000 tot 25.000 euro kost. "We zijn deze structurele kost beu en willen een structurele oplossing. Wij pleiten voor het verwijderen van de klinkers, een stevige drainage of grotere diameter aan rioleringen te steken en de straat te asfalteren", zegt Fancis Sanchez.