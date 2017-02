RT73 Bornem met tweede editie Comedy Cafe

Willebroek - RT73 Bornem organiseert haar tweede Comedy Café op zaterdag 18 maart. Christophe Stienlet, Jeron Dewulf, beiden gekend van 'Foute Vrienden', en Bert Gabriëls geven dan in het JOC Wijland, Fortbaan 9 in Puurs, het beste van zichzelf.

Met de opbrengst zullen o. a. de volgende goede doelen gesteund worden: vzw De Meerpaal (Willebroek) is een autonome, kleinschalige residentiële voorziening voor personen met een handicap, vzw Flegado (Puurs) zet in op de talenten van volwassenen met een beperking en vzw Villa Clementina in Zemst is een geïntegreerd en inclusief kinderdagverblijf voor jonge kinderen met én zonder beperking. Lachen voor het goede doel start om 20u stipt en kost u 15 euro per kaart. Voor bedrijven en sympathisanten bieden wij gereserveerde tafels met tickets en drank aan. Info en reserveren op comedy@rt73.be