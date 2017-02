Boomse perspectieven vanaf zaterdag ook in woonzorgcentrum

Boom - De vzw Servicedienst Ouderenzorg heeft in samenwerking met ALB (ArchtitectuurLiefhebbers Boom) de tentoonstelling 'Boomse Perspectieven' naar het woonzorgcentrum Den Beuk gehaald.

Eerder werd 'Boomse Perspectieven' vertoond in het gemeentehuis. Omwille van de grote vraag krijgt deze expo nog een herhaling in het woonzorgcentrum Den Beuk. In deze tentoonstelling combineert ALB de foto's en archiefstukken van geschiedkundige kring Ten Boome met het unieke en waardevolle archief van privéverzamelaar André Van de Eynde. Daarbovenop wil ALB de bezoeker verbazen met eigentijdse foto's van pareltjes van architectuur in de straten van Boom-centrum. Het is een tentoonstelling die elke Bomenaar, jong en oud, aanspreekt.

Ter aanvulling op deze expo organiseert het woonzorgcentrum ook gespreksgroepen. Dat gebeurt in de vorm van verhalen, herinneringen en met mogelijk nieuwe foto’s wordt het bestaande materiaal aangevuld. Daarnaast wordt voor de residenten een rondrit georganiseerd met de Touristram langs het architecturaal erfgoed van Boom. Het woonzorgcentrum wil op die manier een link maken tussen heden en verleden. De officiële opening van deze tentoonstelling heeft vrijdag 3 februari om 19u plaats.