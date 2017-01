Nog niet op de koffie in het gemeentehuis

Willebroek - De vraag van oppositiepartij sp.a om in de wachtruimte aan de balie van het gemeentehuis ook koffie te schenken kan niet rekenen op een positief antwoord.

Op de gemeenteraad vroeg Georges Meeuws (sp.a) aan het college koffie te schenken in het gemeentehuis, om het wachten aan de balie aangenamer te maken. "Zeker gezien het recente koude vriesweer", verduidelijkte hij. Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) antwoordde dat de wachtijden in het gemeentehuis in principe niet hoger oplopen dan 20 minuten. "Onze onthaalmedewerkers hebben afgelopen zomer een proefproject gehouden door in kraantjeswater aan de balie te voorzien. Er werd vooral geen gebruik van gemaakt, wat leidt tot verspilling". De onthaalmedewerkers geven nu nog alleen water op vraag van de bezoekers. "Een actieve vraag naar koffie is tot nu nog nooit gesteld. Als de vraag van een individuele bezoeker komt kan er op ingegaan worden, maar dus geen permanente voorziening van koffie".