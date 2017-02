Gemeente wil station terug openen

Willebroek - De gemeente gaat opnieuw onderhandelingen aanknopen met de NMBS om het nu gesloten stationsgebouw terug open te stellen voor de reizigers. Sociale projecten er uitbouwen kan ook.

Onafhankelijk raadslid Kevin Eeraerts bond de kat de bel aan op de gemeenteraad. "De Willebroekse treinreiziger staat letterlijk in de kou. Ik pleit er dan ook voor het stationsgebouw, of minstens een deel er van open te stellen voor de reizigers, zodat ze niet in het koude weer moeten buiten staan. Bornem is er trouwens wel in geslaagd om van maandag tot vrijdag tussen 5.30u en 18u een ruimte in het station te openen", legt hij uit.

Schepen Luc Spiessens (N-VA) antwoordde het raar te vinden dat Bornem er wel was in geslaagd. "Maanden geleden hebben we met de NMBS onderhandelingen gevoerd om hetzelfde te verkrijgen. Een gemeentelijke werkgroep werkte enkele voorstellen uit. Zo werd gedacht aan een ontmoetingsplaats voor jeugd en een herstelpunt voor fietsen in het kader van de sociale tewerkstelling. Ander voorstel was het ook te combineren voor culturele activiteiten. Er kwam geen reactie en de deur werd figuurlijk voor onze neus dicht gedaan. Nu Bornem dit heeft gedaan gekregen hebben we al actie genomen om terug met de NMBS aan tafel te gaan zitten. Een van de volgende weken is er terug een eerste contact", zegt hij.

Schepen Spiessens maakt ook gewag van een zeer recent genomen initiatief van Flexstations, een projectgroep van Flexpack/vzw Klein-Brabant. "Zij komen met het idee om de gesloten stations in Bornem, Puurs, Temse en Willebroek opnieuw open te stellen voor het publiek. Niet onder de vorm zoals we het meestal kennen maar als sociale ontmoetingsplaats voor pendelaars, reizigers, passanten en buurtbewoners", legt hij uit.

Flexpack wenste niet te reageren, omdat het hele plan nog in een startfase zit. Schepen Luc Spiessens ziet een mogelijke samenwerking met Flexpack voor sociale tewerkstelling zeker zitten.