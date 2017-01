Willebroek - In de gemeenteraad van 2002 werd het intergemeentelijk samenwerkingsverband Projectvereniging WIKA (Willebroek-Kapelle-op-den-Bos) opgericht in verband met de exploitatie van het zwembad in de buurgemeente. Voor 2015 was 198.000 euro de maximale Willebroekse bijdrage in het exploitatieverlies van WIKA.

De raad nam kennis van het jaar- en activiteitenverslag 2015 en de jaarrekening 2015 van WIKA en gaat akkoord de volledige dotatie te geven. De raad keurde ineens ook de te voorziene dotatie van 198.000 euro goed voor 2017.