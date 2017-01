Eigen bier brouwen...op school: biertjes licht en donker heten 'James Blond' en 'Het Boomstammeke'

Boom - Dertien leerlingen Chemie en Techniek Wetenschappen van PTS Boom brouwen zelf een biertje voor hun eindwerk. Het brouwsel van 65 liter is net opgestart.

Vandaag zijn de 9 leerlingen van het 5de jaar Industriële Chemie en de 4 leerlingen van Techniek Wetenschappen gestart met hun gezamenlijk bierbrouwproject. Ze krijgen hiervoor de hulp van hobbybrouwer Chris Van den Bergh. "Nu zijn we gestart met het eerste brouwsel om wort te krijgen door te koken. Wort is een tussenproduct op basis van granen. Op het einde van de dag start de gisting. Nadien hevelen we het brouwsel over om de droesem te scheiden, waarna het nog enkele weken moet rijpen alvorens het op de fles wordt getapt", leggen Hannelore Van Humbeeck (18) en Jeroen Somers (17) uit van de afdeling Industriële Chemie.

De leerlingen voeren zelf de nodige kwaliteitscontroles uit, leren zo het productieproces te begrijpen en testen onder meer het alcoholpercentage van hun bier. "Het gaat in totaal om 65 liter bier, waarvan zowat tweederde een licht pils bier wordt en de rest een donker biertje. Dit jaar zal het donkere bier eens het op de fles gaat 'Het Boomstammeke' heten en het lichte biertje in PTS Boom zal bekend staan als 'James Blond'. Op donderdagvoormiddag 9 februari gaan deze leerlingen op bezoek bij brouwerij Palm in Steenhuffel om hun bevindingen te toetsen aan de realiteit. Het publiek kan kennis maken met het bierbrouwproject op de opendeurdag in PTS Boom op zondag 7 mei. http://www.pts-boom-mechelen.be