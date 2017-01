Tuinwijk project, goed voor 70 nieuwe woningen, kost 10 miljoen euro

Willebroek - In de Tuinwijk komen er 70 nieuwe woningen. Er is een ondergrondse parking voorzien een binnenplein en meer groen. Begin 2018 moet het eerste deel al klaar zijn.

Nadat de financiering van ruim 10 miljoen euro gegarandeerd was, is de VMSW in juni vorig jaar gestart met de aanleg van de ondergrondse infrastructuur. Zo'n drie maanden geleden is de bouwonderneming Damman effectief met de bouw van de 70 nieuwe woningen gestart op de plek waar er vroeger 85 stonden. Alles verloopt volgens de plannen van Architect Ontwerpatelier Peter Jannes die in 2011 werd aangesteld uit tientallen kandidaturen. Er komt een ondergrondse parking in Hoge Heide, er zijn appartementen voor mindervaliden, er komt een binnenplein aan Hoge Heide met sociale ontmoetingskansen en er is meer groen met een parkje aan de Berkelei.

Begin 2018 kan de site Hoge Heide, goed voor 40 huizen en appartementen, worden opgeleverd en de andere 30 invulwoningen in Vakbondstraat, Mutualiteitstraat, Acacialei en E. Anseelestraat moeten voor het einde van 2018 klaar zijn. De 'eerste steen' wordt in een van de gebouwen ingemetseld.