Kleuters vanaf vandaag aanmelden

Willebroek - De ouders van kindjes die geboren zijn in 2015 kunnen zich vanaf nu tot en met 24 februari aanmelden via de website van de gemeente. Alle Willebroekse scholen gebruiken dezelfde aanmeldings- en inschrijvingsperiode. Vanaf 13 maart volgt dan de effectieve inschrijving.

Om vanaf die datum te kunnen inschrijven, moet u wel uw kind(eren) eerst aanmelden. Verantwoordelijke schepen Tinneke Huyghe zegt dat deze aanmeldingsprocedure voor kleuters die voor het eerst naar school gaan sinds 2014 wordt toegepast. "Bedoeling is om wachtrijen aan sommige scholen te vermijden en alle ouders evenveel kans te geven om hun kind(eren) in te schrijven in een school naar keuze. www.willebroek.be of 03-866.92.08. (JB?)