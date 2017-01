Intense herneemt spectaculair na brand

Boom - Velen kwamen zaterdag al kijken naar de vernieuwde accommodaties, na de brand vorig jaar, van Intense in De Schorre. Ze stelden hun twee extra indoor 'via ferrata’s' voor, uniek in Europa. De 24 meter hoge klimtoren heeft nu ook binnenin een spannend indoor hoogteparcours. De buitenzijde blijft ongewijzigd. Ook vandaag, zondag 22 januari kan u van 13u tot 17u nog gratis genieten van veel avontuurlijk klimplezier.

Jong en oud kwam zaterdag kijken naar de vernieuwde accommodaties van Intense, toegankelijk via de nieuwe ingang ter hoogte van de 'One World' Brug. Vrijdagavond met de opening voor genodigden stelden zowel gedeputeerde Bruno Peteers als Schorre-directeur Alex Ternier dat Intense een belangrijke bijkomende troef is voor het provinciaal domein. “Het vernieuwde aanbod van Intense is ook een bijkomende troef voor het congrescentrum De Pitte. Bedrijven kunnen vergaderen in De Pitte en combineren met een teambuilding bij Intense. Het is indrukwekkend wat het team van Intense op zo’n korte tijd heeft gerealiseerd en we zijn als De Schorre blij dat de Avonturentoren opnieuw geopend is", vertelden ze.

Zaterdag was Stef Horemans (13) uit Merksem samen met zjn mama een van de eersten die de nieuwe parcours uittesten. Ook de broers Michael (13) en Thomas (11) Zhou uit Boom waren dan al van de partij. De drie waren het roerend eens: "Kei-tof, geweldig leuk vooral de zowat 200 meter lange death-ride. We hebben de buitenzijde en de afdaling twee keer gedaan. Ja het was onze eerste keer, maar zeker niet de laatse keer", vertellen ze enthousiast. Waarna er geen houden meer aan is om ook het binnenparcours te gaan verkennen. Elke sessie begint met uitleg rond veiligheid en het zich vastwurmen in de veiligheidsharnassen. Ook voor de uitbaters, Marjolein, Wim, Koen en Bart Maes waren het spannende en vooral zeer 'Intense' maanden om alles na de brand van augustus met eigen handen terug op te bouwen.

