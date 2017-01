Vandaag 20 en morgen 21 januari opendeurt Intense Activities met haar Indoor 'via ferrata’s' uniek in Europa

Boom - Na de brand in augustus vorig jaar bleven ze bij Intense Activities niet bij de pakken zitten. Ze stellen dit weekend een volledig vernieuwde zaak voor, waarbij u twee extra indoor via ferrata’s wachten, uniek in Europa. De klimtoren is verdwenen en de 24 meter hoge ruimte ingevuld met een spannend indoor hoogteparcours. De buitenzijde blijft ongewijzigd.

Het openingsprogramma op zaterdag 21 en zondag 22 januari start om 12.30u en loopt tot 18u. Alle indoor en outdoor klimactiviteiten zijn dan gratis toegankelijk, met begeleiding door ervaren instructeurs. De start van deze avonturensessies is telkens voorzien om 13u, 14u,15u,16u en 17u. Er loopt een zoekwedstrijd op de verschillende parcours waarmee mooie prijzen zijn te winnen. Er zijn ook geschenken voor de eerste honderd bezoekers. Vrijdagavond opende gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA) samen met Schorre-directeur Alex Ternier en de uitbaters Marjolein, Wim en Koen Maes hun vernieuwde accommodaties. http://www.intense.be