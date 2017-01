Tomorrowland: 3.000 voordeeltickets op 10 minuten de deur uit

Boom - Op zowat tien minuten waren de drieduizend voordeeltickets voor de twee weekends Tomorrowland in Boom en Rumst de deur uit.

De dertiende editie Tomorrowland bestaat uit twee weekends, namelijk op 21, 22 en 23 juli en op 28, 29 en 30 juli. De inwoners van Boom en Rumst konden vanaf 20u vrijdagavond aanspraak maken op 750 tickets per gemeente en per weekend in voordeel aan 160 euro. Die waren volgens Tomorrowland op goed tien minuten de deur uit.

Wie in Boom of Rumst woont en geen voordeelticket kon bemachtigen, heeft nog kans tot maandag 23 januari 19u om een zogenaamd garantieticket te kopen dat aan de 'Belgische voorwaarden' wordt verkocht. Een dagticket (vrijdag, zaterdag of zondag) kost 94 euro, een Full Madness Pass (combi ticket) 225 euro en een Magnificent Greens Package (combi + camping) 290 euro.

Tomorrowland garandeert in het kader van deze garantietickets dat de Bomenaars en Rumstenaars 150 dagtickets per dag en per weekend of 1000 in totaal kunnen kopen en onbeperkt Full Madness Pass (combi ticket) en Magnificent Greens Package kunnen bestellen.

De voordeeltickets moeten in De Schorre afgehaald worden op zaterdag 18 februari. De garantietickets worden na controle en betaling thuis bezorgd.