Nieuwbouwproject Elzenstraat richt zich specifiek tot wie niet goed te been (meer) is

Boom - Goed Wonen.Rupelstreek heeft met een symbolische eerste steen het project 'Elzenstraat' voorgesteld. Het richt zich specifiek naar bewoners die niet goed meer te been zijn.

Het nieuwbouwproject Elzenstraat betreft een appartementsgebouw met 20 appartementen bestemd voor mensen die niet zo goed (meer) te been zijn. Bouwheer is de sociale huisvestingsmaatschappij Boom-Terhagen Goed Wonen.Rupelstreek. Concreet betekent dit dat de toegankelijkheid van het gebouw optimaal is en dat de appartementen rolstoel gebruiksvriendelijk worden gebouwd met overal voldoende doorgang en of draaicirkel voor rolwagens. Het gebouw bevat twee bouwlagen. Het door Karuur Architecten uitgewerkte ontwerp houdt optimaal rekening met de bestaande stedenbouwkundige omgeving. Er zijn verschillende vergaderingen geweest met de buurtbewoners wat heeft geleid tot enkele aanpassingen aan het gebouw.

Aannemer Everaert-Cooreman is reeds half vorig jaar gestart met de werken en de hele klus moet in het voorjaar van 2018 klaar zijn. De appartementen worden gezet voor zo'n 3,2 miljoen euro. De kelderverdieping en garage is inmiddels klaar. Daar kunnen ondergronds 12 auto's gestald worden en er is een lift vanuit deze garage naar de rest van het gebouw. De bouwmaatschappij breekt weldra zo'n 160 appartementen af in de Velodroomstraat. "Over goed twee jaar willen we door nieuwbouw en inbredingsprojecten opnieuw zo'n 1000 sociale woningen hebben. Verder moet in overleg met de gemeente de definitie van de doelgroep ‘niet zo goed (meer) te been zijn’ nog exact worden bepaald. Kandidaat-huurders kunnen zich nog inschrijven".