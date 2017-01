Welzijnsraad roept op te stemmen voor activiteit van het jaar 2016

Boom - Nog tot en met dinsdag 31 januari kan u nog deelnemen aan de verkiezing van 'activiteit van het jaar'. Vijf genomineerden gaan hiervoor de strijd aan. Een initiatief van de Welzijnsraad dat nu voor de derde keer plaats heeft.

Om mooie initiatieven in het kader van lokaal sociaal beleid extra in de kijker te plaatsen, organiseert het OCMW van Boom samen met de welzijnsraad voor de derde keer deze verkiezing ‘activiteit van het jaar’. U kan stemmen voor Open petanquetoernooi van PC Boom 't Glasfabriek, Rupel Boom tapt voor het goede doel, het Sint-feest van Welzijnsschakel, Stam-Boom-Stam van het overlegplatform inter-levensbeschouwelijk dialoog en de Vaccinatiecampagne van het OCMW. “Heel wat Boomse verenigingen, organisaties en diensten organiseren elk jaar allerlei fantastische projecten en activiteiten en vinden dat deze projecten in het kader van lokaal sociaal beleid extra aandacht verdienen. Daarom organiseert het lokaal sociaal beleidsteam samen met de welzijnsraad voor de derde keer deze verkiezing ‘activiteit van het jaar'”, zegt OCMW-voorzitter Inge De Ridder. In 2014 won de gemeenschapstuin Boomhut (een project van OCMW Boom) en met de verkiezing in 2015 won het G-hockeykamp (Braxgata). Stemmen tot ot en met 31 januari kan er gestemd worden op de verschillende activiteiten. Dit kan op twee manieren, maar u kan slechts een keer stemmen en ook maar voor een activiteit; Het stemmen kan door een mail te sturen aan hilde.rypens@ocmwboom.be met vermelding van deze wedstrijd en uw keuze. Andere mogelijkheid is via de facebookpagina van het OCMW. U dient deze pagina te liken waarna u het project van uw keuze kan aaklikken. De winnaar wordt bekendgemaakt op donderdag 9 februari. http://www.facebook.com/ocmwboom of http://www.ocmwboom.be