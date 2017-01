Walk For Life met 1.520 euro voor Welzijnschakel Boom

Boom - Een delegatie van Welzijnsschakel Boom mocht in hun pand in de Groene Hofstraat in Boom een cheque van 1.520 euro ontvangen.

Het gaat om de opbrengst van de wandeltocht 'Walk For Life' die eind vorig jaar in samenwerking met de Schorrestappers over een afstand van 5, 10 of 15 kilometer werd georganiseerd. Walk For Life was een van de zovele geld-in-het-laatje-brengende activiteiten in het kader van Music For Life. De opbrengst was hoger dan de eerste organisatie van Walk For Life in 2015. Er werden heel wat meer polsbandjes verkocht.

De cheque van de Boomse sportraad, Schorrestappers en gemeente werd door schepen van sport Kris Van Hoeck (CD&V) overhandigd aan een breedlachende Lieve Geeraerts van Welzijnsschakel.